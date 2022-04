Felix Koslowski FOTO: Guido Kirchner Volleyball SSC Palmberg Schwerin kann weiter vom Titel träumen Von dpa | 09.04.2022, 12:33 Uhr | Update vor 26 Min.

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben sich nach einem enttäuschenden Saisonbeginn bis in das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gekämpft. Nach dem 3:2 (25:20, 15:25, 21:25, 25:23, 15:13)-Erfolg am Freitag beim VfB Suhl im zweiten Spiel des Playoff-Viertelfinals gehört die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski zu den besten Vier dieser Spielzeit, nachdem die Mecklenburgerinnen am vergangenen Dienstag bereits die erste Partie der Serie „best of three“ mit 3:2 gewonnen hatten.