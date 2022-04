Volleyball FOTO: Soeren Stache Volleyball SSC Palmberg Schwerin will in Suhl Halbfinale perfekt machen Von dpa | 08.04.2022, 04:42 Uhr | Update vor 17 Min.

Im Kampf um den Einzug in die Runde der besten vier Mannschaften will Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin am Freitag (20.00 Uhr/Sport 1) im zweiten Viertelfinalspiel in Suhl alles klar machen. Das erste Duell hatte die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski am Dienstag mit 3:2 gewonnen. „Wir wollen an unsere Leistung in den ersten zwei Sätzen zu einhundert Prozent anknüpfen“, sagte Koslowski am Donnerstag. Sollte der SSC verlieren, kommt es am kommenden Dienstag in Schwerin zur entscheidenden dritten Partie.