Heiße Titelkämpfe Straßenrad-WM findet 2028 in Abu Dhabi statt Von dpa | 04.08.2023, 10:53 Uhr Straßenrad-WM

Die Straßenrad-WM wird 2028 in Abu Dhabi ausgetragen. Das entschied der Weltverband UCI am Rande der Super-WM in Glasgow.