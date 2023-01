Zuschauer in Ruhpolding Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild up-down up-down Biathlon Stromausfall sorgt für Probleme beim Weltcup in Ruhpolding Von dpa | 11.01.2023, 15:16 Uhr

Eine technische Panne hat am Mittwoch beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding für große Probleme gesorgt. Auch die ARD musste ihre Live-Übertragung vom Einzelrennen der Männer mehrmals unterbrechen, entschuldigte sich dafür zunächst per Einblendung und zeigte dann Ersatzbeiträge.