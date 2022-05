ARCHIV - Marlene Bojer (vorne) und Michelle Zimmer. Foto: Tamas Kovacs/MTI/AP/dpa/Archiv FOTO: Tamas Kovacs Titelkämpfe in Budapest Synchronschwimmerinnen Bojer und Zimmer vertreten DSV bei WM Von dpa | 18.05.2022, 16:23 Uhr

Marlene Bojer und Michelle Zimmer vertreten das deutsche Team bei den Weltmeisterschaften im Synchronschwimmen. Die 29 Jahre alte Bojer und die vier Jahre jüngere Zimmer sollen bei den Titelkämpfen in Budapest gemeinsam in der Technischen Kür sowie in der Freien Kür antreten.