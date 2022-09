Tatjana Maria Foto: John Minchillo/AP/dpa up-down up-down Tennis-Turnier Tatjana Maria verpasst Endspiel in Seoul Von dpa | 24.09.2022, 10:59 Uhr

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hat beim Tennisturnier in Seoul das Endspiel verpasst. Die 35-Jährige verlor im Halbfinale gegen an Nummer zwei gesetzten Russin Jekaterina Alexandrowa klar mit 2:6, 4:6. Maria musste sich in der südkoreanischen Hauptstadt nach 69 Minuten geschlagen geben.