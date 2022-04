Boston-Marathon FOTO: Charles Krupa Lauf in Boston Teil-Ausschluss für Russen und Belarussen bei Marathon Von dpa | 07.04.2022, 11:10 Uhr | Update vor 25 Min.

Beim traditionsreichen Marathon in Boston dürfen in diesem Jahr keine in Russland und Belarus lebenden Bürger der beiden Länder teilnehmen. Das teilten die Veranstalter unter Verweis auf den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine mit.