Taylor Fritz Foto: Scott Stuart/ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down Tennis-Jahresabschluss Teilnehmerfeld für ATP Finals steht - Fritz nicht dabei Von dpa | 02.11.2022, 21:50 Uhr

US-Tennisprofi Taylor Fritz hat beim Masters-1000-Turnier in Paris den Sprung ins Achtelfinale verpasst und damit keine Chance mehr auf eine Teilnahme an den ATP Finals in Turin.