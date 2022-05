Angelique Kerber trifft in der nächsten Runde auf Wildcard-Spielerin Elsa Jacquemot. Foto: Frank Molter/dpa FOTO: Frank Molter French Open Tennis-Trio gefordert - Kerber mit guten Aussichten Von dpa | 25.05.2022, 08:10 Uhr

In Paris gibt es am Mittwoch ganz viel deutsches Tennis. Zverev und Kerber gehen als klare Favoriten in ihre Zweitrundenspiele. Aber auch Petkovic ist gegen eine prominente Gegnerin etwas zuzutrauen.