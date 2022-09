Rafael Nadal Foto: Julia Nikhinson/AP/dpa up-down up-down US Open Tennisstar Nadal scheitert im Achtelfinale Von dpa | 06.09.2022, 01:44 Uhr

Der spanische Tennisstar Rafael Nadal ist bei den US Open in New York überraschend im Achtelfinale gescheitert. Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger musste sich in der Nacht zu Dienstag dem US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 4:6, 6:4, 4:6 und 3:6 geschlagen geben und kassierte damit im 23. Grand-Slam-Spiel dieses Jahres die erste Niederlage.