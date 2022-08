Andrea Petkovic Foto: Kyle Gustafson/ZUMA Press Wire/d up-down up-down US Open Tenns-Profi Andrea Petkovic gibt Karriereende bekannt Von dpa | 28.08.2022, 22:22 Uhr

Tennis-Profi Andrea Petkovic hat am Rande der US Open am Sonntag ihr Karriereende angekündigt.