Hunderte Fans stehen für Tickets für den ersten Tag des Grand-Slam-Turniers an. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa FOTO: Aaron Chown up-down up-down Tennis „The Queue“: Hunderte Fans stehen für Wimbledon-Tickets an Von dpa | 27.06.2022, 11:06 Uhr

Durch den Wegfall der Corona-Beschränkungen beim Rasen-Klassiker in Wimbledon ist auch die berühmteste Warteschlange im Tennis zurück. In der sogenannten „Queue“ reihten sich am Montag hunderte Fans für Tickets für den ersten Tag des Grand-Slam-Turniers ein.