Gino Mäder Foto: Daniel Cole/AP up-down up-down Radsport Thema Sicherheit: Weltverband kündigt „große Entwicklung“ an Von dpa | 30.06.2023, 04:07 Uhr

Der Radsport-Weltverband UCI hat kurz vor dem Start der 110. Tour de France das Thema Sicherheit ganz oben auf seine Agenda gesetzt. Präsident David Lappartient wolle in Bilbao eine „große Entwicklung in der Sicherheit im professionellen Radsport“ verkünden, hieß es in einer Mitteilung. Dabei sollen offenbar neue Sicherheitskonzepte mit Fahrern und Teams zusammen entwickelt werden.