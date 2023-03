André Thieme Foto: Stefan Lafrentz/dpa up-down up-down Pferdesport Thieme reitet in Florida zu Weltcup-Sieg Von dpa | 20.03.2023, 08:02 Uhr

Springreiter André Thieme hat das Weltcup-Springen in Ocala gewonnen. Der Europameister aus Plau am See setzte sich beim Höhepunkt des Turniers im US-Bundesstaat Florida im Sattel von Chakaria durch und sicherte sich den ersten bedeutenden Sieg bei seiner mehrwöchigen USA-Tour.