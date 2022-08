ARCHIV - Hat beim Tischtennis Probleme durch seinen Rippenbruch: Timo Boll. Foto: Marius Becker/dpa FOTO: Marius Becker up-down up-down Tischtennis-Titelkämpfe Timo Boll bangt wegen Rippenbruchs um EM-Teilnahme Von dpa | 03.08.2022, 14:11 Uhr

Rekord-Europameister Timo Boll bangt wegen einer Rippenverletzung um seine Teilnahme an der Tischtennis-Heim-EM in in München.