Towers-Coach nach Niederlage in Berlin: Zu viel gefoult Von dpa | 28.04.2022, 09:57 Uhr

Nach der klaren Niederlage der Hamburg Towers beim deutschen Basketball-Meister Alba Berlin hat Pedro Calles Kritik an der Defensivleistung seiner Mannschaft geübt. „Wir haben heute gegen ein starkes Fastbreak-Team gespielt und zu viele Punkte durch Schnellangriffe zugelassen“, sagte der spanische Trainer mit Blick auf das klare 81:96 am Mittwochabend in der Hauptstadt. Zudem habe sein Team zu viel gefoult. Dadurch hätten sich die Berliner „viele einfache Punkte an der Freiwurflinie erarbeiten“ können.