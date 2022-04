ARCHIV - Ein Spielball liegt auf dem Platz. Foto: Tobias Hase/dpa/Symbolbild FOTO: Tobias Hase Basketball Towers: Hoffen auf Sieg gegen FC Bayern Von dpa | 23.04.2022, 08:33 Uhr

Nach dem Achtelfinal-Aus im Eurocup können sich die Hamburg Towers auf die Qualifikation für die Playoffs in der Basketball-Bundesliga konzentrieren. Vier Partien stehen für den aktuellen Tabellensiebten noch an. Am Sonntag (18.00 Uhr) ist Titelfavorit FC Bayern München zu Gast. Zum ersten Mal nach gut zwei Jahren rechnen die Gastgeber mit einer ausverkauften Halle. 3400 Zuschauer sollen das Team zum Sieg treiben.