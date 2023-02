Jan Frodeno Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Ironman-Champion Triathlon-Star Frodeno gibt Comeback-Plan bekannt Von dpa | 15.02.2023, 14:09 Uhr

Jan Frodeno macht weiter: Es wird sein letztes Rennjahr als Triathlon-Vollprofi. Seine Saison beginnt im April in Übersee. In Hamburg wird er sich auf die WM in Nizza einstimmen.