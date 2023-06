Alexander Zverev Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Tennis Trotz Halle-Aus: Zverev mit viel Zuversicht nach Wimbledon Von dpa | 25.06.2023, 12:13 Uhr

Das dritte Finale in Halle schafft Alexander Zverev nicht. Dennoch verlässt er Ostwestfalen mit einem guten Gefühl. In Wimbledon will er an seine gute Form anknüpfen.