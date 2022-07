Plant weiterhin nicht sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen: Tennis-Star Novak Djokovic. Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa FOTO: Adam Davy up-down up-down Tennis Ungeimpfter Djokovic hofft weiterhin auf US-Open-Start Von dpa | 30.07.2022, 19:41 Uhr

Trotz seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus hofft Wimbledonsieger Novak Djokovic weiterhin auf einen Start bei den US Open. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am 29. August in New York.