Titelkämpfe in Eugene US-Athleten dominieren WM - das Land bekommt es nicht mit Von dpa | 22.07.2022, 11:20 Uhr

In sechs Jahren gibt es Olympische Spiele in Los Angeles. Zu den wichtigsten Sportarten zählt: Leichtathletik. Die WM in Eugene sollte dem Interesse an dem Sport in den USA einen Schub geben.