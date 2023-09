Basketball-Olympiasieger USA hat bei der WM in Asien schnell zurück in die Spur gefunden und den Weg für ein mögliches Halbfinale gegen Deutschland geebnet.



Das Team von Cheftrainer Steve Kerr besiegte in Manila Italien klar mit 100:63 (46:24) und zog damit anders als 2019 ins WM-Halbfinale ein. Mikal Bridges mit 24 Punkten und Tyrese Haliburton mit 18 Zählern waren die besten Werfer in Kerrs Team, das am Sonntag zum Abschluss der Zwischenrunde noch überraschend mit 104:110 gegen Litauen verloren hatte. Diesmal stand der Sieg vor 9764 Zuschauern nach überragender erster Halbzeit früh fest.



Deutschland als einziges Team ungeschlagen

Nun könnte es am Freitag in der Mall of Asia Arena zum Gipfeltreffen zwischen dem US-Team und der deutschen Mannschaft um Dennis Schröder kommen. Deutschland ist das einzige der 32 Teams, das bei dieser WM noch ungeschlagen ist. Am Mittwoch (10.45 Uhr/Magentasport) ist der EM-Dritte des Vorjahres gegen die Turnierüberraschung Lettland klarer Favorit.



Die USA und Deutschland hatten erst vor knapp drei Wochen in Abu Dhabi gegeneinander gespielt. Damals gewannen die USA mit 99:91, obwohl die Deutschen zwischenzeitlich mit 16 Punkten Unterschied geführt hatten. Es wäre nach den bisher in diesem Sommer gezeigten Leistungen ein vorweggenommenes Endspiel.



Im Gegensatz zu Deutschland hat das US-Team sein Ticket für die Olympischen Spiele in Paris 2024 bereits sicher. Gibt es am Mittwoch (14.30 Uhr) einen Sieg für Kanada gegen Slowenien, herrscht auch für Europa Klarheit: In diesem Fall würden WM-Halbfinalist Serbien sowie der Sieger der Partie Deutschland gegen Lettland nach Paris fahren. Setzt sich hingegen Slowenien durch, ist diese Entscheidung mindestens bis zum Halbfinale vertagt.