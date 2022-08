ARCHIV - Die US-Basketballer feiern 2008 in Peking ihren Olympisieg. Foto: Kerim Okten/EPA/dpa FOTO: Kerim Okten up-down up-down Olympiasieger 2008 US-Basketballer um James und Wade als Netflix-Stars Von dpa | 19.08.2022, 20:54 Uhr

Die US-Basketballer LeBron James und Dwayne Wade werden mit ihrem Dokumentarfilm über die Mission Gold bei den Olympischen Spielen in Peking zu Netflix-Stars.Der Streifen über das Olympia-Team der USA bei den Sommerspielen 2008 in China hat am 7. Oktober beim Streamingdienst Premiere. ...