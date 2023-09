Der amerikanische Tennisstar Coco Gauff hat nach dem Titelgewinn bei den US Open die Bedeutung der Legenden Venus und Serena Williams für den eigenen Werdegang hervorgehoben.



„Sie sind der Grund, warum ich diese Trophäe habe. Sie haben mir erlaubt, an diesen Traum zu glauben, als ich aufwuchs“, sagte die 19-Jährige nach dem Finalsieg beim Grand-Slam-Turnier in New York. „Es gab nicht viele schwarze Tennisspielerinnen, die den Sport dominiert haben - nur sie. Sie haben den Traum glaubhaft gemacht.“



Serena Williams (41) hat in ihrer Karriere 23 Grand-Slam-Titel gewonnen, ihre ältere Schwester (43) sieben. Gauff sicherte sich mit 2:6, 6:3, 6:2 gegen die Belarussin Aryna Sabalenka den ersten Triumph bei einem Grand Slam. Sie ist die erste amerikanische Teenagerin seit Serena 1999, die bei den US Open gewinnen konnte.



„Eine Ehre“

„Wörte können nicht beschreiben, was sie mir bedeuten“, sagte Gauff über die Williams-Schwestern. „Ich hoffe, dass ich ihr Vermächtnis fortsetzen kann. Ich hoffe, dass ein anderes Mädchen dies sehen kann, glaubt, dass sie es schaffen kann und hoffentlich auch einmal ihren Namen auf dieser Trophäe sieht.“



Gauff erinnerte auch daran, welche Rolle Venus und Serena Williams für Frauen im Tennis hatten, unter anderem durch den Einsatz für gleiche Bezahlung. „Es ist verrückt und eine Ehre, in dieser Aufstellung zu sein.“



US-Pressestimmen zum US-Open-Sieg von Gauff:

„Sports Illustrated“: „Coco Gauff hat bei den US Open ihr erstes Major-Turnier gewonnen. Es wird nicht ihr letztes gewesen sein. Sie hat Geschichte geschrieben. Dass dieser Sieg im Jahr kommt, nach dem Serena Williams ihren Rücktritt bekannt gab, fügt ihm noch eine weitere Ebene hinzu.“



„New York Times“: „Mit einem bewegenden Drei-Satz-Sieg und einer Wiederauferstehung, die das größte Tennisstadion der Welt in einen Fieberwahn versetzte, hat Coco Gauff, das 19 Jahre alte Wunderkind, den ersten Grand-Slam-Titel gewonnen.“



„Washington Post“: „Eine strahlende Coco Gauff erfüllt ihre eigene Prophezeiung. Gauff war schon vor ihrem ersten Major-Titel einer der größten Sportstars in den USA, eine Sport-Berühmtheit in einem Gen-Z-Paket. Als sie in der Öffentlichkeit erwachsen wurde, hat sie das Verlangen gezeigt, ihre Plattform zu nutzen, um über soziale Themen zu sprechen und hat sich mit ihrer albernen Art auf und neben dem Platz beliebt gemacht.“



„ESPN“: „Während sie immer noch die gleiche Ausgelassenheit und Beharrlichkeit eines Teenagers hat, mit der sie ursprünglich die Zuneigung ihrer Fans gewonnen hatte, besitzt Gauff jetzt das Spiel und die mentale Reife einer erfahrenen Veteranin.“