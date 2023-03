Novak Djokovic Foto: Kamran Jebreili/AP up-down up-down Tennis US-Tennis-Verband hofft auf Einreise von Djokovic in die USA Von dpa | 04.03.2023, 12:24 Uhr

Der US-Tennis-Verband hofft, dass der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic trotz einer fehlenden Impfung gegen das Coronavirus zu den anstehenden Turnieren in die USA einreisen darf. Der Verband und die US Open seien hoffnungsvoll, dass der Antrag des Serben auf eine Ausnahmegenehmigung Erfolg haben werde, hieß es in einem Tweet der US Open.