Leichtathletik US-Turnerin Simone Owens zurück auf Wettkampfbühne Von dpa | 06.08.2023, 04:25 Uhr

US-Turnstar Simone Biles Owens hat nach zwei Jahren Wettkampfpause ihr Comeback gegeben. Die viermalige Olympiasiegerin startete am Samstagabend (Ortszeit) bei den U.S. Classics in Chicago.