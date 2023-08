Formel 1 Verstappen will Pole-Hattrick beim Heimrennen Von dpa | 25.08.2023, 17:39 Uhr Großer Preis der Niederlande Foto: Peter Dejong/AP/dpa up-down up-down

Max Verstappen will an diesem Samstag (15.00 Uhr/Sky) zum dritten Mal nacheinander auf die Pole Position bei seinem Heimrennen in Zandvoort fahren.