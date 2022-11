Sebastian Vettel Foto: Beata Zawrzel/Zuma Press/dpa up-down up-down Ex-Formel-1-Pilot Vettel entdeckt das Alphorn: Talent „doch eher begrenzt“ Von dpa | 24.11.2022, 15:44 Uhr

Sebastian Vettel will sich auch nach seinem Karriereende in der Formel 1 kritisch zu Themen äußern, die ihn beschäftigen. In einem neuen Hobby wird es mit dem Prädikat Weltklasse eher nichts werden.