Pferdesport Vogel fünfter deutscher Springreiter beim Weltcup-Finale Von dpa | 14.03.2023, 14:34 Uhr

Richard Vogel ist als Nachrücker für das Weltcup-Finale der Springreiter in Omaha qualifiziert. Der 25 Jahre alte Profis aus Marburg ist am Osterwochenende der fünfte deutsche Starter beim Final-Turnier in der größten Stadt des US-Bundesstaates Nebraska.