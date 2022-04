Jessica von Bredow-Werndl FOTO: Friso Gentsch Reitsport Von Bredow-Werndl gewinnt erstmals Dressur-Weltcup Von dpa | 09.04.2022, 22:35 Uhr | Update vor 25 Min.

Erstmals gibt es bei einem Weltcup-Finale in der Dressur einen deutschen Heimsieg: Jessica von Bredow-Werndl feiert in Leipzig Platz eins. Bei den Springreitern sind die Aussichten nicht so gut.