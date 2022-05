Slowakei-Kapitän Tomas Tatar (90) feiert mit seinen Teamkollegen sein Powerplay-Tor. Foto: Martin Baumann/TASR/dpa FOTO: Martin Baumann Eishockey-WM Vor WM-Spiel gegen Deutschland: Slowakische Auswahl gewinnt Von dpa | 14.05.2022, 06:59 Uhr

Deutschlands zweiter Gruppengegner Slowakei ist mit einem Sieg in die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland gestartet. Der Olympia-Dritte gewann in Helsinki mit 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) gegen Außenseiter Frankreich.