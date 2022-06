FOTO: Arne Dedert up-down up-down ARCHIV - Akeem Vargas setzt zum Freiwurf an. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild Basketball-Bundesliga Wechsel: Vargas geht von Göttingen nach Heidelberg Von dpa | 23.06.2022, 10:34 Uhr

Akeem Vargas wechselt innerhalb der Basketball-Bundesliga von der BG Göttingen zu den MLP Academics Heidelberg. Bei den Neckarstädtern erhält der 32 Jahre alte US-Amerikaner einen Einjahresvertrag, wie beide Clubs am Donnerstag mitteilten. Bei seinem neuen Verein soll Vargas, der seit 2020 in Göttingen spielte, eine Führungsrolle übernehmen und besonders in der Defensive vorangehen.