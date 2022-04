Basketball FOTO: Andreas Gora Basketball-Bundesliga Wegfall der Corona-Regeln bei Oldenburger Basketballern Von dpa | 07.04.2022, 04:12 Uhr | Update vor 1 Std.

Die EWE Baskets Oldenburg spielen die letzten drei Heimspiele in dieser Saison ohne Corona-Einschränkungen. Das bedeutet den Wegfall des Nachweises über den Impf- oder Teststatus, teilte der Basketball-Bundesligist am Mittwoch mit. Zudem gibt es bei den Partien in der EWE-Arena keine Maskenpflicht mehr. Trotzdem appelliert der Verein an alle Besucher, weiterhin eine Maske zu tragen. Zuvor waren bereits die Zuschauerbeschränkungen aufgehoben worden. Bei den anstehenden Heimspielen gegen die Basketball Löwen Braunschweig (9. April), die Fraport Skyliners (18. April) und s.Oliver Würzburg (29. April) kann die Arena ausverkauft werden.