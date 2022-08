Fabian Wegmann FOTO: dpa up-down up-down Doping Wegmann: Radsport erarbeitet sich neue Glaubwürdigkeit Von dpa | 24.08.2022, 05:48 Uhr

Der ehemalige Radprofi Fabian Wegmann sieht im Radsport in Sachen Doping eine neue Glaubwürdigkeit.„Ich habe ja als Profi selbst meine Erfahrungen gemacht: Es gab damals eine Zeit, in der ich am Radsport und dessen Strukturen gezweifelt habe. ...