Anna Weidel Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ Biathlon Weidel vor Heimweltcup-Premiere: „Brutal hartes Rennen" Von dpa | 12.01.2023, 06:21 Uhr

Biathletin Anna Weidel startet in Ruhpolding in ihr erstes Heimweltcup-Rennen. Ihr Blick geht dabei schon in Richtung WM - und einen möglichen Einsatz in der Single-Mixed-Staffel.