Leichtathletik Weitsprung-Ass Mihambo freut sich auf Jahr mit EM und WM Von dpa | 20.05.2022, 04:36 Uhr

Mit dem Diamond-League-Meeting in Birmingham geht es für Deutschlands Top-Leichtathletin Malaika Mihambo in dieser ungewöhnlichen Saison so richtig los.