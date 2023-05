Florian Wellbrock Foto: Attila Volgyi/XinHua/dpa up-down up-down Schwimm-Star Wellbrock siegt beim Freiwasser-Weltcup Von dpa | 08.05.2023, 11:50 Uhr

Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock hat sich beim Weltcup-Auftakt in Ägypten in starker Form präsentiert. Der 25-Jährige setzte sich über die olympischen zehn Kilometer in einem engen Finale vor dem Franzosen Marc-Antoine Olivier durch.