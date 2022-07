Karsten Warholm lief ohne Mühe ins Halbfinale über 400 Meter Hürden. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler up-down up-down Leichtathletik-WM Weltrekordhalter Warholm mühelos Vorlauf-Sieger Von dpa | 16.07.2022, 23:17 Uhr

Weltrekordhalter Karsten Warholm hat bei der WM in Eugene mühelos seinen Vorlauf gewonnen und das Halbfinale erreicht. Der Norweger lief die 400 Meter Hürden in 49,34 Sekunden. Wegen einer Oberschenkelverletzung im ersten Saisonrennen in Rabat Anfang Juni war sein Leistungsvermögen zuletzt fraglich.