Marketa Vondrousova aus Tschechien hat mit dem Sieg in Wimbledon ihren ersten Grand-Slam-Titel geholt. Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa up-down up-down Finalsieg gegen Ons Jabeur Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova: Von der Touristin zur Titelträgerin Von dpa | 16.07.2023, 06:24 Uhr | Update vor 44 Min.

Was für ein Comeback! Vor einem Jahr trug Marketa Vondrousova Gips, nun holt sie in Wimbledon ihren ersten Grand-Slam-Titel. Damit schreibt die Tschechin Geschichte – und will jetzt „erstmal ein paar Bier trinken“.