Caroline Wozniacki hat bei ihrem ersten Grand-Slam-Auftritt nach mehr als dreieinhalb Jahren einen Sieg gefeiert. Die 33 Jahre alte Dänin gewann bei den US Open am Montag souverän mit 6:3, 6:2 gegen die russische Qualifikantin Tatjana Prosorowa. In ihrer Pause war die frühere Weltranglistenerste Wozniacki zweimal Mutter geworden.



„Es fühlt sich großartig an, wieder zurück zu sein. Ich war zu Beginn etwas nervös. Ich liebe es einfach, hier zu spielen, die Stimmung ist elektrisch“, schwärmte die Australian-Open-Siegerin von 2018. Angesprochen auf ihre Kinder scherzte sie kurz nach 23 Uhr: „Ich hoffe, dass sie jetzt schlafen.“ Ihre zweijährige Tochter Olivia sage immer, „sie will wie Mommy sein, sie will auch Tennis spielen.“



Wozniacki hatte vor knapp drei Wochen ihr Comeback gegeben und vor den US Open eine von drei Partien gewonnen. In der zweiten Runde bei dem Grand-Slam-Turnier in New York trifft sie nun auf die an Nummer elf gesetzte Petra Kvitova aus Tschechien.