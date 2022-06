FOTO: Kieran Cleeves up-down up-down ARCHIV - Will sich erst um Schule und Studium kümmern, dann die Darts-Karriere: Fabian Schmutzler. Foto: Kieran Cleeves/PA Wire/dpa Darts-Youngster Youngster Schmutzler: Erst Studium, dann die Darts-Karriere Von dpa | 24.06.2022, 06:34 Uhr | Update vor 35 Min.

Der deutsche Youngster Fabian Schmutzler will zunächst Schule und Studium meistern, bevor er an eine Karriere als Darts-Profi denkt. Dies sagte der 16-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.