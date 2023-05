Oliver Zeidler Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Weltcup in Zagreb Zeidler startet erfolgreich in internationale Ruder-Saison Von dpa | 05.05.2023, 16:04 Uhr

Einer-Weltmeister Oliver Zeidler ist erfolgreich in die internationale Ruder-Saison gestartet. Am ersten Tag des Weltcups in Zagreb zog der 26 Jahre alte Münchner nach zwei Siegen auf direktem Weg in das Halbfinale ein.