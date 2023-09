Der deutsche Basketball-Hoffnungsträger Franz Wagner droht dem Nationalteam auch in der entscheidenden WM-Phase in Asien zu fehlen.



Der 22 Jahre alte Profi der Orlando Magic konnte auch heute in Manila kein volles Training mit Kontakt absolvieren, wie Bundestrainer Gordon Herbert am Abend nach der lockeren Einheit sagte. Ob es für das Viertelfinale gegen Lettland am Mittwoch (10.45 Uhr/Magentasport) reicht, erscheint fraglich.



„Wir müssen uns das morgen anschauen. Wir schauen von Tag zu Tag. Wir müssen schauen, wie sich sein Knöchel anfühlt. Von da müssen wir weiter schauen. Es ist ein Prozess“, sagte Herbert über den Hoffnungsträger, der bereits vier WM-Spiele verpasst hat. Wirklich zuversichtlich wirkte Herbert nicht. Vor einem WM-Einsatz müsse Wagner eine volle Einheit absolvieren, hatte der 64 Jahre alte Chefcoach in den vergangenen Tagen immer wieder gesagt.



„Er ist ziemlich frustriert“

Wagner war in der Mall of Asia Arena von Manila zu sehen, wie er Würfe nahm. Er sah dabei schon mobiler aus als noch in der Vorwoche. Die immer länger dauernde Pause scheint dem Jungstar allerdings auch mental zuzusetzen. „Er will spielen. Er ist ziemlich frustriert und enttäuscht, dass er nicht spielen kann. Er will unbedingt zurückkehren“, sagte Herbert. Wagner stand bisher nur beim 81:63-Auftaktsieg gegen Gastgeber Japan auf dem Parkett. Bei diesem Spiel verletzte er sich im Schlussviertel, als Deutschland bereits deutlich führte.