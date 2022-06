Verpasste in Halle das Halbfinale: Oscar Otte. Foto: Friso Gentsch/dpa FOTO: Friso Gentsch Tennis Zverev hofft auf US Open - Otte „ready“ für Wimbledon Von dpa | 19.06.2022, 12:36 Uhr

In Abwesenheit von Alexander Zverev trägt Oscar Otte die Hoffnungen der deutschen Tennis-Herren beim Rasen-Klassiker in Wimbledon. Der Olympiasieger arbeitet derweil an seinem Comeback.