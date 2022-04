Alexander Zverev FOTO: ANDRE BORGES Tennis Zverev kämpft sich in Monte Carlo ins Halbfinale Von dpa | 15.04.2022, 20:07 Uhr | Update vor 12 Min.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Monte Carlo nach großem Kampf das Halbfinale erreicht. Der 24-Jährige bezwang in hitziger Atmosphäre Jannik Sinner aus Italien mit 5:7, 6:3, 7:6 (7:5) und darf weiter auf seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr hoffen.