Alexander Zverev Foto: Thibault Camus/AP/dpa up-down up-down Tennis Zverev vor Halle-Turnier: „Im Training relativ ordentlich“ Von dpa | 17.06.2023, 19:30 Uhr

French-Open-Halbfinalist Alexander Zverev will sich in Halle in Wimbledon-Form bringen. Gleich zum Auftakt steht der Tennis-Olympiasieger vor einer kniffligen Aufgabe.