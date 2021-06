Kurz nach Tokio-Spielen : Athleten Deutschland setzen sich für Neuwahlen im DOSB ein

Nach der Reaktion des DOSB-Präsidiums auf die Empfehlungen der Ethikkommission hat die Vereinigung Athleten Deutschland die strikte Einhaltung der Empfehlungen des Gremiums gefordert.

Frankfurt am Main | Zugleich sprach sie sich für Neuwahlen an der Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) aus. Die Glaubwürdigkeit der Ethikkommission solle nicht gefährdet und kein Vertrauensverlust in diese Institution riskiert werden, hieß es in einer Stellungnahme. Die Kommission hatte nach der Prüfung von schweren Vorwürfen aus dem Mitarbeiterkreis ge...

