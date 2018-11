8. Partie in London : Auch achte Partie der Schach-WM endet remis

Die achte Partie der Schach-WM zwischen Weltmeister Magnus Carlsen und seinem Herausforderer Fabiano Caruana ist nach einem spannenden Kampf mit dem achten Unentschieden zu Ende gegangen.

von dpa

19. November 2018, 20:37 Uhr

Caruana setzte den Weltmeister in London zwar von Beginn an unter Druck, verpasste aber trotz seines Vorteils den ersten Sieg. In der Gesamtwertung steht es damit 4,0-4,0.

Der 26 Jahre alte Herausforderer aus den USA eröffnete mit dem Doppelschritt des e-Bauern, wählte aber im Gegensatz zu den Partien zuvor die Hauptvariante gegen die Sizilianische Verteidigung, die zu einem offenen Kampf führt. Caruana war fantastisch vorbereitet und verbrauchte bis zum 20. Zug so gut wie keine Zeit.

Der Weltmeister hatte sich eine Schwächung am Königsflügel erlaubt, Caruana nutzte die Chance, im Zentrum durchzubrechen. Im 24. Zug verpasste er die Möglichkeit, mit der Dame am Königsflügel anzugreifen und gab dem Norweger die Zeit, wieder ins Spiel zurückzufinden. Carlsen agierte jetzt weltmeisterlich.

Er wehrte alle Drohungen ab und erzwang ein Endspiel mit jeweils einem Turm und ungleichfarbigen Läufern. Caruana versuchte noch einige Züge, seinen starken Freibauern auf der d-Linie einzusetzen, gab aber seine Bemühungen mit dem 38. Zug auf und bot ein Remis an.

Die neunte Partie findet nach einem Ruhetag am Mittwoch statt. Carlsen eröffnet dann mit Weiß. Das Match in London ist auf zwölf Partien angesetzt. Wer zuerst 6,5 Punkte erreicht, krönt sich zum Weltmeister. Bei Gleichstand erfolgt ein Tiebreak. Der Preisfonds beträgt eine Million Dollar.

Die Notation der Schach-WM - 8. Partie:

Weiß: Fabiano Caruana (USA) - Schwarz: Magnus Carlsen (Norwegen)

Matchstand: 4,0-4,0

Eröffnung: Sizilianische Verteidigung - Sveshnikov-Variante

Züge: 38

Spielzeit: 3 Stunden, 43 Minuten

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.Sd5 Sxd5 8.exd5 Sb8 9.a4 Le7 10.Le2 0-0 11.0-0 Sd7 12.Ld2 f5 13.a5 a6 14.Sa3 e4 15.Sc4 Se5 16.Sb6 Tb8 17.f4 exf3 18.Lxf3 g5 19.c4 f4 20.Lc3 Lf5 21.c5 Sxf3+ 22.Dxf3 dxc5 23.Tad1 Ld6 24.h3 De8 25.Sc4 Dg6 26.Sxd6 Dxd6 27.h4 gxh4 28.Dxf4 Dxf4 29.Txf4 h5 30.Te1 Lg4 31.Tf6 Txf6 32.Lxf6 Kf7 33.Lxh4 Te8 34.Tf1+ Kg8 35.Tf6 Te2 36.Tg6+ Kf8 37.d6 Td2 38.Tg5 0,5-0,5