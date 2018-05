Pfingstspeedway in Teterow : Auerhahnpokal geht nach Polen

Int. 98. Teterower Bergringrennen 500 ccm SoloBergringpokal

1. Godden, 2. Cooper (bd. GB), 3. Knappe (Trauenstein), 4. Hülshorst (Lüdingshausen), 5. Katt (Neuwittenbek), 6. Koch, 7. Stüdemann (bd. Teterow), 8. Mears (GB), 9. Bennecker, 10. Pusch (Stralsund), 11. Bromberg, 12. Repschläger (bd. Teterow). Grünes Band

1. Cooper, 2. Knappe, 3. Hülshorst, 4. Katt, 5. Godden, 6. Stüdemann, 7. Koch, 8. Bromberg, 9. Repschläger, 10. Pusch, 11. Bennecker, 12. Mears. Grosse Bergring-Acht

1. Cooper, 2. Knappe, 3. Hülshorst, 4, Katt, 5. Godden, 6. Bromberg, 7. Koch, 8. Stüdemann. Moto-Cross Hechtjungenpokal

1. Feldt (Grevesmühlen), 2. Mulder (NL), 3. Hinrichs (Neuburg), 4. Bron, 5. De Vries (bd. NL), 6. Nyström (Swe), 7. D. Dijkstra, 8. J. de Jong (bd. NL), 9. G. Skoppek (Schwerin), 10. Dallmann (Rehna). Speed-Cross-Pokal

1. De Vries, 2. Borch (Luckau), 3. D. Dijkstra, 4. Mulder, 5. Veenstra (NL), 6. Feldt, 7. J. de Jong, 8. Dallmann, 9. Skoppek, 10. Bron. Quad

1. Bischoff (Alsfeld) 41 Punkte, 2. Fleckinger (Öst) 40, 3. Fiebing (Rügen) 34, 4. Hahnke (Lautertal) 29, 5, Bohm (Cammin) 28, 6. Gortmann 25, 7. Schroeder (Visbek) 24, 8. Bonkowski 19, 9. Rux 16, 10. Menning (bd. Teterow) 16. Amazonen

1. J. Eslinga 42 Punkte, 2. Meindertsman (bd. NL) 39, 3. Blaschke (Schwerin) 36, 4. Van der Veen (NL) 33, 5. Zimmer (Reinfeld) 30. Youngster

1. D. Skoppek (Schwerin) 42 Punkte, 2. J. Dijkstra (NL) 39. Speedway 17. Teterower Auerhahnpokal

1. Gomolski (Pol), 2. Holta (Nor), 3. Tarasenko (Rus), 4. Dilger, 5. Härtel, 6. Gala, 7. Jablonski (bd. Pol) und Puodzuks (Let), 9. Huckenbeck (Werlte) und Smolinski (Olching). Pfingstpokal Güstrow

1. Doyle (Aus), 15 Punkte, 2. Klindt (DK), 12, 3. Kurtz (Aus) 11, 4. Bellego (F) 10, 5. Holta (Nor), 10, 6. Gomolski (PL) 10, 7. Jonasson (Swe) 9, 8. Pedersen (DK), 8, 9. Tungate (Aus) 8, 10. Busch (D) 6, 11. Franc (CZ) 6, 12. Härtel 5, 13. Fienhage (beide D), 3, 14. Garcia (Arg), 15. Lachbaum (Rus) 2, 16. Kaczmarek (PL) 1. Sonderlauf um den Fritz-Suhrbier-Pokal

1. Kurtz, 2. Doyle, 3. Klindt, 4. Busch. Kleiner Pfingstpokal 250 ccm (gemeinsame Wertung mit Teterow)

1. Ernst (D/Güstrow), 24 (12/12), 2. Christensen (DK), 19 (10/9), 3. Wegner (D), 16 (8/8), 4. Palin (GB), 15 /7/8), 5. Bachhuber (D), 12 (6/6), 6. Wynant (D) 8 (4/4), 7. Dicken (GB), 2 (1/1), 8. Firniß (D) 0. 50 ccm:

1. Gennerich, 12, 2. Haupt, 8, 3. Hagen, 4, 4. Schuck 0 (Deutschland/alle Güstrow).