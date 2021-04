Rennen auf dem Flughafen : Auf dem Rollfeld: Marathon-Asse kämpfen um Olympia-Tickets

Jeweils drei deutsche Männer und Frauen dürfen im Marathon bei den Olympischen Spielen starten. Das Rennen wird in Sapporo ausgetragen, die begehrten Plätze sind umkämpft.

Enschede | Die letzten Tickets nach Tokio werden bei den deutschen Marathonläufern auf dem Rollfeld vergeben. Beim Rennen am vergangenen Wochenende auf dem Regionalflughafen im italienischen Siena empfahl sich Richard Ringer nachdrücklich für die Olympischen Spiele. Am Sonntag geht es auf dem Gelände des Enschede Airport Twente in den Niederlanden, Ersatzaust...

